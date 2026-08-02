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НовостиОбщество2 августа 2026 8:01

Движение транспорта ограничили из-за поврежденного моста в Приморье

Дорожные службы проводят аварийно-восстановительные работы
Алина ВЕСНИНА
Движение транспорта ограничили из-за поврежденного моста в Приморье

Движение транспорта ограничили из-за поврежденного моста в Приморье

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Михайловском округе временно ограничили движение автотранспорта в направлении Арсеньева. Проезд закрыли из-за повреждения моста между селами Лубянка и Орловка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Движение на аварийном участке ограничено в обе стороны. На месте происшествия дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют дорожное движение и информируют подъезжающих водителей о ситуации.

Специалисты дорожных служб приступили к аварийно-восстановительным работам. Рабочие отсыпают поврежденную часть моста скальным грунтом, чтобы быстрее вернуть безопасный проезд.

«Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о временном ограничении проезда на участке автодороги в Михайловском округе», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Точные сроки восстановления автомобильного сообщения пока не уточняются.

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