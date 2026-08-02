Кратковременные дожди и туман ожидаются в Приморье 3 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

3 августа погоду в Приморье определяют атмосферные фронты. В регионе пройдут кратковременные дожди, утром в некоторых районах ожидается туман. Ветер южный, умеренный. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов. Во Владивостоке будет облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Утром местами сгустится туман. Юго-восточный ветер усилится. Дневная температура в дальневосточной столице составит от +21 до +23 градусов. Температура воды в Амурском заливе держится на отметке +22 градуса.

В Уссурийске ожидается облачная погода. Утром пройдет небольшой дождь. Ветер южный, от умеренного до сильного. Днем столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов.

В Находке также облачно. Утром временами возможен небольшой дождь, ветер восточный и юго-восточный. Воздух прогреется от +24 до +26 градусов. Температура воды в заливе Находка составляет +19 градусов, а вода в заливе Посьет прогрелась до +23 градусов.

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