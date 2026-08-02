Объездной мост частично обрушился в Анучинском округе Приморья Фото: прокуратура Приморского края

В Приморье прокуратура начала проверку после обрушения объездного моста в Анучинском округе. Дорожное сооружение частично разрушилось на 48 километре автомобильной дороги между селами Орловка и Ивановка. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за обрушения проезд на этом участке полностью перекрыт. Движение транспорта в настоящее время не осуществляется. На место происшествия для координации работы аварийных служб выехал заместитель прокурора Анучинского района Сергей Слесаренко.

Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за эксплуатацию объездного моста. Правоохранители проверят, как исполнялось законодательство о безопасности дорожного движения и содержании дорог.

«По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Восстановление безопасного транспортного сообщения на аварийном участке сейчас находится на контроле надзорного ведомства.

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