Запустили движение машин по восстановленному мосту в Анучинском округе Приморья Фото: министерство транспорта Приморского края

В Анучинском округе Приморья восстановили поврежденный мост в районе Орловки. Дорожники провели ремонт и снова запустили движение автомобилей на перекрытом участке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее на сооружении были повреждены дорожные плиты, из-за чего проезд транспорта оказался невозможен. Специалисты демонтировали старые конструкции. Новые бетонные плиты для ремонта доставили из села Новогордеевка. Чтобы укрепить вымытый водой участок под мостом, рабочие заполнили его скальным грунтом. После укладки новых плит мост снова стал безопасным для эксплуатации.

«Специалисты восстановили вымытый участок, заполнив его скальным грунтом. Запустили движение машин по восстановленному мосту», – рассказали в министерстве транспорта Приморского края.

Транспортное сообщение на участке полностью восстановлено.

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