Глава СК России потребовал доклад по делу об избиении пожилой женщины в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 85-летней пенсионерки в Артеме. Пожилая женщина, которая оказалась вдовой ветерана Великой Отечественной войны, попала в больницу после нападения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Пенсионерку избила другая женщина из-за жилищного спора. Ее госпитализировали с телесными повреждениями. Следователи открыли уголовное дело по факту нападения. Глава ведомства поручил руководителю приморского управления СК Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

«В социальных медиа сообщается, что в Приморском крае женщина избила пенсионерку из-за жилищного спора», – рассказали в Информационном центре СК России.

Ранее проверку по факту избиения пожилой женщины также взяла на контроль прокуратура.

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