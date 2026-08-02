Пожар повредил крышу кафе в Петропавловске-Камчатском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском 2 августа загорелось одноэтажное здание кафе. Происшествие обошлось без погибших и пострадавших среди посетителей или персонала заведения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пожар начался рано утром в обшитом металлическим профлистом строении на улице Пограничной. Информация о возгорании поступила дежурным диспетчерам в 7:18. Пожарные расчеты первой спасательной части быстро отреагировали и прибыли на место уже через несколько минут.

Огонь удалось локализовать в 7:38, а в 7:59 открытое возгорание полностью ликвидировали. Пламя успело повредить только конструкции крыши на площади в два квадратных метра.

«Огнем повреждены конструкции крыши на площади два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Дознаватели и специалисты ведомства выясняют причину возникновения пожара.

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