Эксперты объяснили правила запрета на выезд за границу из-за долгов

Приставы могут ограничить выезд за границу при долге от 30 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России эксперты объяснили правила наложения запретов на выезд за границу. Неоплаченные долги могут обернуться неприятным сюрпризом на паспортном контроле, после чего деньги за билеты и гостиницу никто не вернет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ограничения касаются людей, у которых есть долги по алиментам, кредитам или ЖКХ. Пороговая сумма зависит от характера требований. По алиментам или возмещению вреда здоровью запрет могут наложить при долге более 10 тысяч рублей. Для кредитов и коммерческих споров этот порог составляет 30 тысяч рублей. У человека есть пять рабочих дней на добровольное погашение после получения исполнительного листа.

Как сообщает «Российская газета», особое внимание эксперты уделили индивидуальным предпринимателям. Они отвечают по своим обязательствам личным имуществом, поэтому приставы учитывают как долги бизнеса, так и личные кредиты или неоплаченные штрафы. При этом долги обществ с ограниченной ответственностью не касаются сотрудников компании.

«После оплаты важно не просто сохранить квитанцию, а отдельно убедиться, что ограничение официально снято. Пока постановление пристава продолжает действовать, пересечь границу не получится», – рассказала эксперт бухгалтерии для бизнеса Евгения Самарова.

Чтобы избежать проблем на границе, специалисты советуют проверять задолженности за несколько недель до вылета через портал «Госуслуги» или Банк данных ФССП. Если запрет установлен, нужно погасить долг и отправить квитанцию приставу.

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