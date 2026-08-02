Нарушителей миграционного режима нашли во время рейда в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке троих иностранцев отправят за пределы России после проверки на складах. Во время рейда силовики проверили документы у 60 человек и выявили нарушения миграционного законодательства. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рейд прошел в промышленной зоне города. В нем участвовали сотрудники миграционного подразделения, УФСБ и Росгвардии. Троих мужчин от 18 до 52 лет доставили в управление для дальнейшего разбирательства.

Нарушителям назначили штраф и административное выдворение из России. До исполнения решения их поместили в центр временного содержания иностранных граждан.

«Подобные рейды проводятся сотрудниками миграционных подразделений на регулярной основе», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции напоминают: если вы стали свидетелем незаконной работы или проживания иностранцев, об этом нужно сообщать в дежурную часть.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.