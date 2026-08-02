В Приморье проводили отряд кораблей ВМС Китая Фото: Алексей МИХАЙЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке отряд кораблей Военно-морских сил Китая покинул базу Тихоокеанского флота. После завершения делового захода эсминцы вышли в Японское море. На главном причале Приморской флотилии состоялся ритуал прощания. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Экипажи ТОФ построились перед китайским эсминцем «Кайфын» и российским корветом «Резкий». Во время торжественной церемонии оркестр исполнил гимны двух стран, а представители командования обменялись благодарностями за плодотворное сотрудничество. Под марш «Прощание славянки» китайские эсминцы и транспорт снабжения отошли от пирса.

Корабли прибыли во Владивосток 29 июля. До этого они участвовали в совместном российско-китайском военно-морском патрулировании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое стартовало 13 июля из порта Циндао.

«Основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности», – рассказали в Минобороны РФ.

Совместные патрулирования кораблей России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе стали ежегодной традицией с 2021 года. В этом году такое мероприятие прошло уже в шестой раз.

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