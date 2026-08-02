Женщина отдала курьеру мошенников 1,8 миллиона рублей на Камчатке Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Камчатке 80-летняя жительница Вилючинска лишилась 1,8 миллиона рублей после общения с мошенниками. Женщина поверила неизвестным, представившимся правоохранителями, и лично передала наличные курьеру. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Аферисты обманывали пенсионерку с начала по конец июля 2026 года. Они звонили с номеров, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, и убеждали женщину, что на ее имя кто-то берет кредиты. Для «спасения» сбережений лжесиловики потребовали перевести деньги на «безопасные счета» или отдать наличные курьеру. Пенсионерка поверила и согласилась на второй вариант.

Днем 23 июля она пришла к зданию школы в городе Елизово и лично передала в руки неизвестному мужчине 1,8 миллиона рублей. Сразу после этого связь с мошенниками полностью прервалась.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сейчас по факту мошенничества в особо крупном размере открыто уголовное дело. Полиция ищет курьера и организаторов преступной схемы.

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