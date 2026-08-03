Проезд на нескольких трассах ограничили из-за паводка в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье дорожники устраняют последствия сильных ливней, прошедших в регионе накануне. Вода размыла мосты и затопила проезжую часть в пяти муниципалитетах края. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В восстановительных работах задействовали более 50 единиц техники Примавтодора. В Арсеньевском городском округе нет проезда на 108-м километре дороги Осиновка – Рудная Пристань из-за подмытой опоры моста. Объезд возможен через Арсеньев. В Хасанском округе на подъезде к Гвоздево и в Уссурийском округе на 22-м километре трассы Борисовка – Утесное переливы глубиной до полуметра затруднили проезд легковушкам. Там организовали объезды через Посьет и Борисовку.

В Шкотовском округе по-прежнему перекрыта дорога в районе Новороссии, транспорт направляют через Центральное. В Черниговском округе проезда нет к Абражеевке из-за переливов глубиной до одного метра.

«В Черниговском округе проезд есть только для легковых на 101 километре Штыково – Ивановка – Реттиховка», – рассказали в министерстве транспорта Приморского края.

Специалисты ведомства продолжают мониторинг дорожной обстановки. Водителей просят учитывать эту информацию и строить маршруты по альтернативным дорогам.

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