Мужчина отправится в колонию за угрозу убийством сожительнице на Камчатке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке мужчину отправили в колонию за угрозу убийством. Он пытался задушить свою сожительницу во время ссоры. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В селе Тиличики в феврале 2026 года 38-летний мужчина поссорился со своей сожительницей. Он схватил женщину за шею и начал душить, угрожая убийством. Потерпевшая восприняла угрозы реально.

Женщина получила ушиб горла и другие травмы, которые, по оценке экспертов, не повлекли вреда здоровью. В суде мужчина полностью признал свою вину. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

«С учетом позиции государственного обвинения и собранных по делу доказательств, наличия в его действиях рецидива, осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев в колонии строгого режима», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

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