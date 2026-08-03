Подрядчик заплатит 5,5 миллиона рублей за срыв ремонта дороги в Приморье Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Приморье индивидуального предпринимателя обязали выплатить 5,5 миллиона рублей за срыв сроков ремонта дороги. Подрядчик не исполнил вовремя обязательства по государственному контракту. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Речь идет о ремонте дороги регионального значения Уссурийск – Пограничный – Госграница. Министерство транспорта заключило с предпринимателем контракт на сумму более 215 миллионов рублей. Работы должны были завершиться к 15 ноября 2025 года.

Подрядчик нарушил сроки, поэтому министерство начислило ему штрафные санкции и направило претензию. Мужчина отказался добровольно выплачивать неустойку, после чего ведомство обратилось в Арбитражный суд.

«С учетом применения к спорным правоотношениям статьи ГК РФ о несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств ответчиком, суд частично удовлетворил исковые требования», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Вместо заявленных 11,9 миллиона рублей суд постановил взыскать с предпринимателя 5,5 миллиона рублей.

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