Пострадавшим от паводка жителям Спасска-Дальнего выплатят до 100 тысяч рублей Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Спасске-Дальнем 3 августа начали работу комиссии по оценке ущерба от паводка. Местные жители, чьи дома оказались в зоне подтопления, смогут получить денежные выплаты от 10 до 100 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кроме компенсации за жилье, власти установили выплату в 5000 рублей за потерянный урожай. Также жителям пострадавших территорий помогут с откачкой воды с огородов и дворов. Для просушки залитых помещений людям предоставят специальное оборудование.

«Важная информация для жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. С 3 августа начинают свою работу комиссии по оценке ущерба», – рассказал глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов.

Подать заявление на материальную помощь и ликвидацию последствий паводка можно как лично в администрации округа, так и дистанционно через чат-боты и мессенджеры.

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