Электроснабжение восстанавливают в пострадавших от непогоды районах Приморья Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье энергетики восстанавливают электроснабжение в Чугуевском и Хасанском округах. Свет в нескольких населенных пунктах пропал из-за непогоды. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вечером 2 августа в Чугуевском округе без электричества остались жители Павловки, Изюбриного, части Уборки, Антоновки, Ленино и Шумного. Причиной стало падение дерева на линию электропередачи. Ремонт осложнило подтопление и отсутствие проезда, поэтому специалисты доставили на место мощные дизельные генераторы.

Утром 3 августа отключение зафиксировали и в Хасанском округе. Электроснабжение нарушилось в селах Занадворовка, Береговое и поселке Рыбачий. Энергетики обходят линии, чтобы найти место повреждения.

В остальных районах края, включая Владивосток и Артем, электроснабжение осуществляется в штатном режиме. Энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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