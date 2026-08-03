Сотрудник железной дороги встретил тигрицу с тигренком в Приморье Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хасанском округе Приморья сотрудник железной дороги встретил тигра во время обхода путей. Хищник попытался отпугнуть человека, а затем скрылся в лесу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел 31 июля недалеко от станции Провалово. Обходчик путей нарушил технику безопасности: он вышел на маршрут один и без фальшфейера. На расстоянии около 50 метров мужчина заметил тигра, который вел себя угрожающе, но кидаться на человека не стал.

На место оперативно выехали специалисты государственного охотнадзора. Самих хищников они не нашли, но по следам установили, что к железной дороге выходили тигрица с тигренком. В этом же районе обнаружили следы кабанов.

«Встреча произошла вдали от населенных пунктов, в естественной среде обитания диких животных», – рассказали в министерстве лесного хозяйства Приморского края.

Специалисты уверены, что тигрица просто защищала своего детеныша, после чего увела его глубоко в лесной массив.

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