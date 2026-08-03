Отдыхающим в Приморье напомнили правила безопасного поведения у воды Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке продолжаются профилактические рейды на пляжах. Специалисты напоминают отдыхающим о правилах безопасного поведения вблизи воды. Мероприятия уже прошли в пригороде, центральной части города и в бухте Лазурной. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В рейдах участвуют сотрудники полиции, МЧС, представители комиссий по делам несовершеннолетних и добровольные дружины. Отдыхающим вручают специальные памятки с номерами экстренных служб. Взрослым напоминают об административной ответственности: детям до 14 лет запрещено находиться на пляжах и купаться без сопровождения. Особое внимание специалисты уделяют подросткам, которые плавают в запрещенных местах.

Во время проверки в бухте Лазурной проверяющие также обратили внимание на маломерные суда. Инспекторы составили протокол на водителя, который управлял лодкой без специальных прав.

«Судорога, скрытое течение или резкая глубина – вода может забрать мгновенно. Призываем родителей не терять бдительность и не оставлять детей без присмотра», – рассказали в управлении общественной безопасности.

Дети должны купаться только на оборудованных пляжах. Родителям советуют постоянно находиться в воде рядом с ребенком и не отвлекаться на гаджеты.

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