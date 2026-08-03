Брошенные сети-призраки достают со дна озера в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье начались работы по очистке акватории и береговой линии озера Ханка. Из воды достают мусор и брошенные рыболовные сети, которые представляют серьезную угрозу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сейчас работы идут в заливе Рыбачий. Всего специалистам предстоит очистить 12,6 квадратного километра акватории и 21,1 километра береговой полосы. За прошлую неделю со дна и берега собрали 4,23 кубометра отходов – такой объем равен 28-30 домашним ваннам. Основную проблему водоема составляют оставленные в воде синтетические сети.

Из-за низкой стоимости такие орудия лова бросают прямо на месте. Они продолжают бесконтрольно ловить рыбу, поэтому их называют «сетями-призраками». В них часто запутываются и гибнут водоплавающие птицы.

«Брошенные синтетические сети сегодня остаются одной из самых серьезных экологических проблем озера», – рассказала начальник управления рыбохозяйственного комплекса Приморья Мария Ан.

Полностью завершить работы по очистке озера планируют к концу сентября. Специалисты отмечают, что уборка помогает сохранить уникальную экосистему Ханки.

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