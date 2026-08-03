Михаил Филичев назначен на пост прокурора Приморского края Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье официально представили нового прокурора края. На эту должность указом президента России назначен государственный советник юстиции Михаил Филичев. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Нового руководителя представил заместитель Генерального прокурора России Виктор Мельник. На встрече присутствовали представители правоохранительных органов, государственной власти, судебного корпуса и коллектив региональной прокуратуры. Виктор Мельник отметил большой опыт работы Михаила Филичева на руководящих должностях и выразил уверенность в дальнейшей эффективной работе краевого ведомства.

«В своем приветственном слове прокурор Приморья отметил, что приложит необходимые усилия для обеспечения верховенства закона, защиты прав и законных интересов жителей региона», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Новый руководитель надзорного ведомства приступил к своим обязанностям.

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