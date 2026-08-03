Семья с маленьким ребенком заблудилась в лесу в Приморье Фото: Анна Уварова. Перейти в Фотобанк КП

В Находке спасатели помогли семье с маленьким ребенком. Женщина с мужем и шестилетним сыном заблудились в лесу и не смогли самостоятельно найти дорогу назад. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Вечером в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пропаже людей. Семья заблудилась в районе бухты Спокойная. Ситуацию осложняло то, что телефон мужчины был недоступен. На помощь потерявшимся выехали сотрудники поисково-спасательного отряда.

«Спасателям Находкинского поисково-спасательного отряда потребовалось полтора часа, чтобы обнаружить всю семью и вывести их из лесного массива», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сейчас люди находятся в безопасности. Медицинская помощь им не потребовалась. Спасатели напоминают, что перед походом в лес необходимо брать с собой средства связи и аптечку.

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