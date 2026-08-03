Прокуратура проверит массовое отключение электроэнергии во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке прокуратура организовала проверку после массового отключения электроэнергии. Утром 3 августа из-за коммунальной аварии без ресурса остались более 30 тысяч жителей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Электричество пропало в домах на улицах Беляева, Волкова, Добровольского, Каплунова, Ладыгина, Невельского, Нейбута и других. Проведение аварийно-восстановительных работ находится на контроле надзорного органа.

Специалисты дадут оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей. Кроме того, прокуратура проверит соблюдение нормативного срока устранения аварии.

«Фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас выясняются все обстоятельства отключения. Сотрудники следят за работой ремонтных бригад до полного восстановления подачи электроэнергии.

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