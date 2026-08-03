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НовостиОбщество3 августа 2026 3:58

Курившему электронные сигареты студенту диагностировали рак в Кузбассе

Опухоль в грудной клетке у парня нашли во время флюорографии
Алина ВЕСНИНА
Курившему электронные сигареты студенту диагностировали рак в Кузбассе

Курившему электронные сигареты студенту диагностировали рак в Кузбассе

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове у 19-летнего студента диагностировали рак. Парень на протяжении последних двух лет курил электронные сигареты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Кемерово».

Ранее у молодого человека были только сезонный поллиноз и слабая близорукость. Позже появились сухой кашель, одышка, свистящее дыхание и давящая боль в груди. Злокачественное новообразование – лимфому средостения – у студента обнаружили во время обязательной ежегодной флюорографии в диагностическом центре.

Как сообщает «Сiбдепо», сейчас молодой человек направлен к онкологу. Врачи уже назначили парню курс химиотерапии.

«Напомню – избавиться от вредной привычки помогают специалисты в школах и кабинетах отказа от курения, которые работают во многих медицинских организациях», – рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Специалисты предупреждают об опасности электронных сигарет и призывают молодежь отказываться от вредных привычек ради сохранения здоровья.

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