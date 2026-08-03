Полицейская собака помогла раскрыть кражу по горячим следам в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Михайловском районе 47-летняя местная жительница вернулась с вахты и обнаружила пропажу денег и продуктов. Из ее квартиры исчезла копилка с наличными. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Следов взлома полицейские не обнаружили. Сотрудники опросили женщину и установили круг людей, которые недавно входили в дом. К поискам подключили служебную собаку по кличке Династия. Оперативники раскрыли кражу по горячим следам и задержали 30-летнюю соседку потерпевшей.

В отделе полиции женщина призналась в содеянном. Выяснилось, что супруг потерпевшей забыл у нее ключи. Воспользовавшись отсутствием соседей, она проникла в квартиру, похитила копилку, продукты и скрылась. При осмотре ее жилья полицейские нашли ключи и украденное имущество.

«Па факту кражи заведено уголовное дело. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

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