За сокрытие 32 миллионов рублей осудят жительницу Камчатки

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На Камчатке перед судом предстанет 76-летняя руководительница коммерческой организации. Ее обвиняют в крупном налоговом преступлении. Женщина специально скрыла деньги компании, чтобы не платить по счетам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
По версии следствия, директор точно знала, что у ее предприятия есть налоговая задолженность. При этом у компании имелась реальная возможность погасить долги. Однако женщина решила избежать взыскания и вывела из имущественных источников фирмы свыше 32 миллионов рублей. Недоимка по налогам, сборам и страховым взносам превысила 7 миллионов рублей.
«Прокурором заявлен иск о взыскании указанной суммы в судебном порядке», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.
Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение по факту сокрытия денежных средств организации. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
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