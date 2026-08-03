За сокрытие 32 миллионов рублей осудят жительницу Камчатки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке перед судом предстанет 76-летняя руководительница коммерческой организации. Ее обвиняют в крупном налоговом преступлении. Женщина специально скрыла деньги компании, чтобы не платить по счетам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, директор точно знала, что у ее предприятия есть налоговая задолженность. При этом у компании имелась реальная возможность погасить долги. Однако женщина решила избежать взыскания и вывела из имущественных источников фирмы свыше 32 миллионов рублей. Недоимка по налогам, сборам и страховым взносам превысила 7 миллионов рублей.

«Прокурором заявлен иск о взыскании указанной суммы в судебном порядке», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение по факту сокрытия денежных средств организации. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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