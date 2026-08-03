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НовостиОбщество3 августа 2026 4:14

За сокрытие 32 миллионов рублей осудят жительницу Камчатки

Женщина пыталась избежать взыскания налогов со своего предприятия
Алина ВЕСНИНА
За сокрытие 32 миллионов рублей осудят жительницу Камчатки

За сокрытие 32 миллионов рублей осудят жительницу Камчатки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке перед судом предстанет 76-летняя руководительница коммерческой организации. Ее обвиняют в крупном налоговом преступлении. Женщина специально скрыла деньги компании, чтобы не платить по счетам. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, директор точно знала, что у ее предприятия есть налоговая задолженность. При этом у компании имелась реальная возможность погасить долги. Однако женщина решила избежать взыскания и вывела из имущественных источников фирмы свыше 32 миллионов рублей. Недоимка по налогам, сборам и страховым взносам превысила 7 миллионов рублей.

«Прокурором заявлен иск о взыскании указанной суммы в судебном порядке», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сейчас прокурор утвердил обвинительное заключение по факту сокрытия денежных средств организации. Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

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