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НовостиОбщество3 августа 2026 4:26

Туристу стало плохо на Авачинском перевале на Камчатке

За человеком вылетел вертолет со спасателями
Алина ВЕСНИНА
Туристу стало плохо на Авачинском перевале на Камчатке

Туристу стало плохо на Авачинском перевале на Камчатке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке туристу потребовалась срочная медицинская помощь на Авачинском перевале. За мужчиной отправили спасателей и вертолет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происшествие случилось на популярном туристическом маршруте. Мужчине стало плохо со здоровьем на участке между экструзией Верблюд и Авачинским приютом. На вызов сразу отправились спасатели. Дополнительно на место вылетела группа из Спас-центра и вертолет медицины катастроф.

Глава краевого ведомства по чрезвычайным ситуациям рассказал, что это уже не первый подобный случай за неделю. Спасатели просят жителей и гостей региона ответственно относиться к походам.

«Прежде чем отправиться на маршрут, пожалуйста, оцените свое здоровье адекватно», – обратился к туристам министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Сейчас специалисты ведомства пытаются как можно скорее добраться до пострадавшего туриста.

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