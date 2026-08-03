Туристу стало плохо на Авачинском перевале на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке туристу потребовалась срочная медицинская помощь на Авачинском перевале. За мужчиной отправили спасателей и вертолет. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происшествие случилось на популярном туристическом маршруте. Мужчине стало плохо со здоровьем на участке между экструзией Верблюд и Авачинским приютом. На вызов сразу отправились спасатели. Дополнительно на место вылетела группа из Спас-центра и вертолет медицины катастроф.

Глава краевого ведомства по чрезвычайным ситуациям рассказал, что это уже не первый подобный случай за неделю. Спасатели просят жителей и гостей региона ответственно относиться к походам.

«Прежде чем отправиться на маршрут, пожалуйста, оцените свое здоровье адекватно», – обратился к туристам министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Сейчас специалисты ведомства пытаются как можно скорее добраться до пострадавшего туриста.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.