Прохожие спасли 16-летнюю девочку от навязчивого незнакомца в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полиция задержала 20-летнего молодого человека. Парень приставал к 16-летней девочке на улице. Незнакомца скрутили случайные прохожие. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К патрульным обратился мужчина. Он рассказал, что на улице Полковника Фесюна люди задержали подозрительного парня, который оказывал навязчивое внимание несовершеннолетней. Выяснилось, что девочка гуляла на детской площадке, когда к ней подошел незнакомец. Он просил у подростка телефон, интересовался личными данными и предлагал встретиться.

Испуганная школьница обратилась за помощью к прохожим. Люди помогли ей связаться с родителями, а самого молодого человека удерживали на месте до приезда полиции.

«Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 20-летнего гражданина и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас все собранные материалы переданы в следственные органы. Правоохранители примут процессуальное решение.

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