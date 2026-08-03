Елена Ерькина оставляет пост главы Приморского УФАС Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае меняется руководство антимонопольного ведомства. Елена Ерькина покидает пост руководителя Приморского УФАС России по собственному желанию. Официально она оставила должность 3 августа 2026 года. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Елена Ерькина возглавляла управление с июня 2020 года – именно тогда она впервые заняла этот пост. За шесть долгих лет непрерывной работы руководитель обеспечивала деятельность ведомства в сфере антимонопольного регулирования в Приморском крае. Свое решение об уходе она приняла добровольно, подав заявление по собственному желанию.

«Коллектив управления сердечно благодарит Елену Ерькину за многолетний труд и желает успехов в дальнейшей работе», – говорится в официальном сообщении Приморского УФАС России.

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