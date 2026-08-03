Роспотребнадзор усилил контроль качества питьевой воды после ливней в Приморье Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье Роспотребнадзор усилил лабораторный контроль качества питьевой воды. Поводом стали дожди и паводки, прошедшие в регионе. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Специалисты ведомства следят за качеством воды в централизованных водопроводных сетях. В целях профилактики инфекционных заболеваний жителям рекомендуют пить только кипяченую или бутилированную воду.

Эксперты также советуют тщательно мыть руки перед приготовлением еды. Овощи, фрукты и ягоды перед употреблением в сыром виде нужно обдавать кипяченой водой. Особое внимание следует уделить правилам хранения скоропортящихся продуктов.

«В связи с прохождением обильных дождей на территории Приморского края усилен лабораторный контроль качества питьевой воды в разводящей сети централизованного водоснабжения», – рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Специалисты напоминают, что соблюдение простых правил личной гигиены поможет избежать кишечных инфекций.

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