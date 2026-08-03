Новая тест-система ускорит выявление внутрибольничных инфекций в России Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ученые медицинского университета разработали новую тест-систему. Она позволяет ускоренно диагностировать возбудителей внутрибольничных инфекций. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Новая разработка представляет собой набор реагентов. С их помощью медики смогут выявлять доминирующих возбудителей в стационарах всего за три-четыре часа. Разработку уже зарегистрировали и получили на нее необходимое удостоверение. Работы велись на базе научно-образовательного центра вуза совместно с одной из частных компаний региона.

Как сообщает «Российская газета», основой для набора послужила известная технология полимеразной цепной реакции в реальном времени.

«В разработанном наборе присутствуют 11 мишеней – все доминирующие возбудители, которые встречаются в лечебных учреждениях», – рассказала биолог лаборатории Юлия Милюткина.

Именно эта технология позволяет медикам определять сразу несколько разных микроорганизмов в одной пробирке.

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