Внедорожник влетел в поворачивающий автомобиль на трассе в Приморье Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском округе Приморья водитель внедорожника спровоцировал серьезную аварию. При совершении обгона мужчина столкнулся с автомобилем, в котором ехал ребенок. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП произошло на 469-м километре дороги «Уссури». 56-летний водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу для обгона. Там он врезался в Toyota Corolla Fielder, который ехал в попутном направлении и поворачивал налево. Травмы получила 15-летняя девочка-пассажирка. Она находилась на заднем сиденье. Пострадавшую сразу забрали в больницу.

Выяснилось, что стаж водителя внедорожника составляет 29 лет. В отношении него составили два административных протокола за нарушение ПДД.

«Общая сумма штрафа может превысить 40 тысяч рублей. Кроме того, обе статьи предусматривают в качестве меры наказания лишение права управления транспортными средствами», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Инспекторы напоминают, что перед началом обгона каждый водитель обязан убедиться в безопасности маневра.

Внедорожник влетел в поворачивающий автомобиль на трассе в Приморье Видео: УМВД России по Приморскому краю

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