Владельца магазина оштрафовали за обвес покупателей и просрочку на Чукотке Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке прокуратура нашла просрочку и факты обвеса покупателей в местном магазине. Владельцу торговой точки пришлось заплатить штраф. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прокурорская проверка прошла в одном из магазинов села Эгвекинот. Там продавали просроченные продукты из категории субсидируемых товаров. Также на ценниках отсутствовала обязательная информация о сроке годности, а самих покупателей систематически обвешивали на кассе. Сотрудники ведомства внесли руководителю организации официальное представление.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

После проверки виновного сотрудника магазина привлекли к административной ответственности. За обвешивание, нарушение правил продажи и требований регламентов ему выписали штрафы на сумму 20 тысяч рублей.

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