За контрабанду и неуплату платежей таможня завела 20 уголовных дел в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье Уссурийская таможня подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. Сотрудники завели 20 уголовных и более 2,5 тысячи административных дел. Показатели превысили цифры прошлого года. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По административным правонарушениям показатель вырос на 68,5%. В основном дела заводили из-за незаконного декларирования товаров: леса, табака, автозапчастей и валюты.

Среди 20 уголовных дел подавляющее большинство (17 случаев) связано с контрабандой стратегически важных ресурсов и металлов. Еще два дела завели за уклонение от платежей, а одно — за контрабанду наркотиков.

«Рост числа возбужденных дел говорит о том, что мы эффективно адаптируемся к новым схемам нарушителей и пресекаем попытки вывода капитала и вывоза природных богатств», – рассказал и. о. заместителя начальника таможни по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Филатов.

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