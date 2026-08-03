Гуманитарную помощь доставили в отрезанный водой поселок Слинкино в Приморье Фото: администрация Партизанского муниципального округа

В Приморье жителям доставили партию гуманитарной помощи. Из-за обильных дождей и поднятия уровня реки поселок Слинкино оказался полностью отрезан от цивилизации. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По поручению губернатора Олега Кожемяко администрация округа отправила в затопленный поселок продукты питания и свежий хлеб. Чтобы преодолеть размытые дороги, пришлось использовать высокопроходимую технику. Также сотрудники администрации встретились с жителями, чтобы выслушать их пожелания и оперативно реагировать на запросы. В самом поселке мобильная связь работает без перебоев.

«Пока не восстановим проезд, будем оказывать необходимую помощь. Как только погодные условия позволят, приступим к восстановительным работам», – рассказал глава округа Александр Степанов.

Сейчас власти ждут улучшения погоды, чтобы дорожные службы смогли приступить к восстановлению проезда.

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