Водитель без прав съехал в кювет и попал в больницу в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Пограничном округе Приморья 19-летний парень без водительских прав съехал в кювет на автомобиле. Молодой человек не справился с управлением и получил травмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла на подъезде к селу Камень-Рыболов. Водитель Toyota Caldina ехал в сторону села Жариково. Он не учел дорожные условия, превысил безопасную скорость и потерял контроль над машиной. Легковой автомобиль вылетел с дороги в левый кювет.

Молодой человек получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу. Выяснилось, что у него не было водительского удостоверения и опыта управления транспортом. Ранее к административной ответственности его не привлекали.

«По факту ДТП полицейскими составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас инспекторы продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Сотрудники ведомства напоминают, что скорость на дороге должна обеспечивать водителю полный контроль над автомобилем.

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