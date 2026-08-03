Около 200 автомобилей отправили на штрафстоянку за месяц во Владивостоке Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке муниципальная служба эвакуации подвела итоги работы за июль. За месяц на штрафстоянку отправили 184 автомобиля, водители которых нарушили правила дорожного движения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эвакуаторы работают на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Специалисты вывозят машины, припаркованные в неположенных местах, а также забирают транспорт у пьяных водителей и автомобилистов без прав.

Летом количество выездов службы традиционно увеличивается. В этот период на дорогах становится больше мотоциклов и мопедов. Часто ими управляют подростки без прав или водители без необходимых документов.

«Наша задача – не только освободить проезжую часть, но и сделать дороги безопаснее для всех участников движения», – отметили в городской службе эвакуации.

Всего с начала этого года специалисты переместили на спецстоянку 1402 транспортных средства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.