Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 8:19

Около 200 автомобилей отправили на штрафстоянку за месяц во Владивостоке

Служба эвакуации увозит машины нарушителей ПДД
Алина ВЕСНИНА
Около 200 автомобилей отправили на штрафстоянку за месяц во Владивостоке

Около 200 автомобилей отправили на штрафстоянку за месяц во Владивостоке

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке муниципальная служба эвакуации подвела итоги работы за июль. За месяц на штрафстоянку отправили 184 автомобиля, водители которых нарушили правила дорожного движения. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эвакуаторы работают на базе муниципального предприятия «Содержание городских территорий» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Специалисты вывозят машины, припаркованные в неположенных местах, а также забирают транспорт у пьяных водителей и автомобилистов без прав.

Летом количество выездов службы традиционно увеличивается. В этот период на дорогах становится больше мотоциклов и мопедов. Часто ими управляют подростки без прав или водители без необходимых документов.

«Наша задача – не только освободить проезжую часть, но и сделать дороги безопаснее для всех участников движения», – отметили в городской службе эвакуации.

Всего с начала этого года специалисты переместили на спецстоянку 1402 транспортных средства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.