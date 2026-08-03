Жара до +35 градусов вернется в Приморье 4 августа Фото: Виктор КЛЮШКИН. Перейти в Фотобанк КП

4 августа атмосферное давление в Приморье начнет расти. Благодаря этому в регионе установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами прогнозируется сильный южный ветер. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем воздух прогреется от +30 до +35 градусов. На побережье края будет чуть прохладнее – от +24 до +29 градусов. Утром и ночью в некоторых районах возможен туман.

Во Владивостоке преимущественно без осадков. Южный и юго-восточный ветер усилится. Дневная температура в дальневосточной столице составит от +24 до +26 градусов. Температура воды в Амурском заливе держится на отметке +22 градуса.

В Уссурийске также без осадков. Ветер южный, от умеренного до сильного. Днем столбики термометров покажут от +27 до +29 градусов.

В Находке ожидается переменная облачность. Южный ветер будет дуть с умеренной силой. Воздух прогреется от +26 до +28 градусов. Температура воды в заливе Находка составляет +20 градусов, а вода в заливе Посьет прогрелась до +22 градусов.

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