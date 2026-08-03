Уголовное дело открыли после нападения на несовершеннолетнюю во Владивостоке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке следователи завели уголовное дело после нападения на 16-летнюю девушку. Правоохранители задержали 20-летнего местного жителя. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происшествие случилось 1 августа в районе улицы Полковника Фисюна. По версии следствия, молодой человек напал на несовершеннолетнюю с преступным умыслом, однако довести дело до конца не смог. Девушка спугнула его. Полицейским удалось задержать подозреваемого парня.

«Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту покушения на совершение преступления», – рассказали в региональном ведомстве.

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Следователи планируют отправить молодого человека в следственный изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.

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