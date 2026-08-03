Мужчина незаконно выкупил 17 земельных участков в Приморье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Находке 60-летний местный житель незаконно выкупил 17 земельных участков и нанес ущерб бюджету более чем на 11,5 миллиона рублей. Афера вскрылась после прокурорской проверки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии следствия, мужчина проворачивал махинации с 2013 по 2019 год. Чтобы выкупить арендуемые земли по льготной цене, он передал в администрацию и Росреестр документы с ложными сведениями, заявив, что на этих участках якобы находятся принадлежащие ему объекты недвижимости. Местный житель приобрел право на 17 участков, заплатив всего 30% от их реальной стоимости.

«Уголовное дело открыто по материалам прокурорской проверки, направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас прокуратура добивается полного прекращения права собственности обвиняемого на эти земли. Участки должны вернуть государству.

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