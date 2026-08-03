Полиция ищет вандалов, сломавших рамку весогабаритного контроля в Приморье Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Хасанском округе Приморья неизвестные сломали рамку весогабаритного контроля. Полиция ищет преступников и просит помощи у очевидцев. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О происшествии в дежурную часть сообщили очевидцы. Инцидент произошел в районе поселка Бамбурово. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Сейчас сотрудники проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности нарушителей и их местонахождение.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и подсчитывают сумму ущерба, причиненного действиями вандалов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о случившемся, обратиться в ОМВД России "Хасанский" по телефонам: 8 423 314 69 87 или 102», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Правоохранители гарантируют полную конфиденциальность всем, кто обратится с информацией.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.