Прокуратура начала проверку после задымления автобуса в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке прокуратура организовала проверку после задымления пассажирского автобуса. Правоохранители заинтересовались инцидентом в ходе мониторинга средств массовой информации. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем 3 августа в районе остановки «Площадь Луговая» задымился автобус, следовавший по маршруту № 98. Надзорное ведомство проверит, как перевозчик обеспечивает безопасность пассажиров. Специалистам предстоит установить, как транспортное средство проходило технический осмотр и кем был осуществлен его выпуск на линию.

Без внимания не останутся и вопросы соблюдения условий контракта на перевозку. Правоохранители дадут оценку работе муниципального заказчика, который должен был контролировать его исполнение.

«По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Выяснение всех деталей инцидента с общественным транспортом продолжается.

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