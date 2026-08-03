В Шкотовском округе Приморья восстановили проезд к мосту после размыва Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 3 августа глава Шкотовского муниципального округа Владимир Носов выехал в село Новороссия, чтобы проверить, как идут работы по восстановлению размытого подхода к мосту. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток».

На сегодняшний день силами компании «Примавтодор» уже расчистили подмостовое пространство от поваленных деревьев и древесного мусора. Кроме того, выполнена отсыпка трех участков на альтернативном проезде через деревню Новая Москва - именно там раньше наблюдались переливы. Сейчас проезд обеспечен для всех видов транспорта.

Уровень воды в реке Шкотовка за сутки снизился примерно на метр. Уже утром 4 августа специалисты приступят к основному этапу - восстановлению размытого подхода к мосту. Глава округа сообщил, что ситуация на всей территории стабилизировалась.

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