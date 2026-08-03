В Приморье из-за переливов закрыт проезд к Гвоздево и Абражеевке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае сохраняются затруднения на дорогах из-за переливов воды. Утром 4 августа ограничен проезд для легковых автомобилей к селу Гвоздево в Хасанском округе - глубина перелива достигает полуметра. Водителям предлагают альтернативный маршрут через Посьет. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В Шкотовском округе по-прежнему нет проезда по мосту в районе Новороссии, объезд организован через Новую Москву. На восстановлении работают 10 единиц техники «Примавтодора», подвозят грунт для устранения размывов. Проезд планируют открыть уже сегодня.

В Лесозаводском городском округе обстановка лучше: восстановлен проезд на 12-м километре между Пантелеймоновкой и железнодорожной станцией Прохаско. Вода постепенно сходит, переливы там сейчас глубиной всего 15 сантиметров. А вот в Черниговском округе проезд к селу Абражеевка закрыт - там переливы глубиной до метра. Объездной путь проходит через Штыково, Ивановку и Реттиховку.

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