Житель Камчатки обманывал жен СВО, обещая освободить военных из плена Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор 44-летнему жителю поселка Зеленый, который обманул двух женщин, пообещав за деньги освободить из плена их мужей - участников СВО. Мошенник получил от них 250 тысяч рублей, но никаких реальных возможностей помочь не имел. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В марте 2023 года мужчина через мессенджер связался с жительницами Петропавловска, которые долгое время не знали, где находятся их супруги. Он сообщил им ложные сведения, будто их родные в плену, и пообещал через свое доверенное лицо на стороне Украины включить их в списки военнопленных, подлежащих обмену. Однако, как установил суд, подсудимый не имел ни возможностей, ни намерений выполнять обещанное - он просто воспользовался отчаянием женщин и забрал деньги.

Свою вину мужчина не признал, но после начала уголовного дела полностью возместил ущерб. Суд учел это как смягчающее обстоятельство, а также неудовлетворительное здоровье подсудимого и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и совершеннолетнего ребенка-инвалида. Однако отягчающим признали тот факт, что преступление совершено в период частичной мобилизации в отношении близких пропавших без вести военнослужащих, что принижает авторитет Вооруженных сил РФ.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

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