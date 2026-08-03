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НовостиПроисшествия3 августа 2026 23:14

Житель Камчатки обманывал жен СВО, обещая освободить военных из плена

Мужчина взял 250 тысяч рублей за услугу, но не имел возможности помочь
Алина БОНДАРЕНКО
Житель Камчатки обманывал жен СВО, обещая освободить военных из плена

Житель Камчатки обманывал жен СВО, обещая освободить военных из плена

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор 44-летнему жителю поселка Зеленый, который обманул двух женщин, пообещав за деньги освободить из плена их мужей - участников СВО. Мошенник получил от них 250 тысяч рублей, но никаких реальных возможностей помочь не имел. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В марте 2023 года мужчина через мессенджер связался с жительницами Петропавловска, которые долгое время не знали, где находятся их супруги. Он сообщил им ложные сведения, будто их родные в плену, и пообещал через свое доверенное лицо на стороне Украины включить их в списки военнопленных, подлежащих обмену. Однако, как установил суд, подсудимый не имел ни возможностей, ни намерений выполнять обещанное - он просто воспользовался отчаянием женщин и забрал деньги.

Свою вину мужчина не признал, но после начала уголовного дела полностью возместил ущерб. Суд учел это как смягчающее обстоятельство, а также неудовлетворительное здоровье подсудимого и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и совершеннолетнего ребенка-инвалида. Однако отягчающим признали тот факт, что преступление совершено в период частичной мобилизации в отношении близких пропавших без вести военнослужащих, что принижает авторитет Вооруженных сил РФ.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве с причинением значительного ущерба, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

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