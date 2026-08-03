Глава СК запросил доклад по делу о нападении на девочку во Владивостоке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней во Владивостоке. По данным соцсетей, на детской площадке приезжий попытался совершить нападение на школьницу, но девочке удалось вырваться и убежать домой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следственные органы СК России по Приморскому краю уже завели уголовное дело по этому факту. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального управления Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и выясняют все детали произошедшего.

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