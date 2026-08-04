В Приморском крае стартует конкурс «Народный участковый – 2026» Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае начинается ежегодный всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый – 2026». Его главная цель - повысить доверие людей к полиции, поднять престиж профессии и сформировать положительное мнение о работе сотрудников органов внутренних дел. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Участвовать в состязании за звание лучшего смогут опытные участковые, которые проработали на этой должности не менее трех лет и не имеют дисциплинарных взысканий. Победителей определят по итогам открытого онлайн-голосования: любой желающий сможет выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, достоин носить почетное звание.

Голосование пройдет в два региональных этапа: первый - с 11 по 20 августа, второй - с 7 по 16 сентября. Чтобы жители могли ознакомиться с каждым претендентом, на сайте УМВД России по Приморскому краю разместят подробную информацию обо всех участниках. Те, кто наберет больше всего голосов, автоматически перейдут во второй этап. Победителя регионального тура определят 17 сентября.

Заключительный этап конкурса состоится в ноябре, а награждение победителя и призеров пройдет в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечают 17 ноября.

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