Жительницу Камчатки осудят за нападение на полицейских Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, которая напала на сотрудников полиции и оскорбила их нецензурной бранью. Ей грозит до пяти лет колонии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все произошло вечером 10 июня 2026 года на стационарном посту на 87-м километре трассы «Петропавловск-Камчатский – Мильково». Сотрудники ДПС остановили иномарку для проверки документов. В салоне находилась пьяная пассажирка, которая осталась недовольна действиями полицейских. Женщина, желая помешать их работе, прямо на глазах у других людей применила к представителям власти физическую силу и оскорбила их грубой нецензурной бранью. Нарушительницу сразу же задержали.

Обвиняемая признала вину, дала последовательные показания и сотрудничала со следствием. Собранных доказательств оказалось достаточно - теперь материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего их направят в суд. Женщину будут судить по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти - максимальное наказание по одной из них достигает пяти лет лишения свободы.

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