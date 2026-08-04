77-летний мужчина продал машину и отдал деньги мошенникам в Приморье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Дальнегорска взяла на контроль уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 77-летний местный пенсионер. Мужчина лишился более 1 миллиона рублей из-за классической схемы обмана с «безопасным счетом». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все началось с того, что пенсионеру позвонила неизвестная и сообщила о предстоящей замене счетчиков. Затем ему перезвонил другой человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Лжесиловик заявил, что с пенсионером уже связались мошенники, и предложил перевести все накопления на некий «безопасный» счет, чтобы их не похитили.

Мужчина поверил и сначала перевел злоумышленникам 300 тысяч рублей, а потом, выполняя все указания, продал свой автомобиль и перечислил им еще почти 700 тысяч. В общей сложности сумма ущерба превысила миллион рублей.

Когда пенсионер понял, что его обманули, он обратился в полицию. Уголовное дело завели по статье «Мошенничество в крупном размере». Прокуратура города Дальнегорска взяла ход расследования и вопросы возмещения ущерба на особый контроль.

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