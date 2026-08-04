На Камчатке с 11 августа стартует конкурс «Народный участковый – 2026» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке с 11 августа стартует ежегодный всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый – 2026». Жители региона смогут выбрать лучшего участкового уполномоченного полиции через открытое интернет-голосование. Это пример прямого диалога между полицией и обществом, когда люди сами оценивают работу сотрудников, которые каждый день общаются с гражданами, предотвращают преступления и помогают в сложных ситуациях. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Конкурс традиционно пройдет в три этапа. Первый стартует уже 11 августа: на официальном сайте УМВД России по Камчатскому краю опубликуют анкеты всех кандидатов, и до 20 августа жители смогут ознакомиться с информацией о каждом и проголосовать. Второй этап запланирован с 7 по 16 сентября - в нем поучаствуют те, кто набрал наибольшее число голосов на первом этапе.

Победитель регионального тура представит Камчатский край в финале всероссийского конкурса. Заключительное голосование пройдет в ноябре, накануне профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечают 17 ноября. Жителей призывают поддержать своих участковых.

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