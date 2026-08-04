В меню школ и детсадов Приморья могут добавить водоросли и новые рыбные блюда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Школьные обеды могут кардинально поменяться в Приморском крае. Федеральный Роспотребнадзор подготовил новые методические рекомендации по питанию детей в школах и детских садах. В меню могут появиться не только привычные рыбные блюда, но и, более необычные: например, сливочный суп с рыбой, голубцы с рыбой в сметанном соусе, овощное рагу с кабачками и ламинарией, а также салат из морской капусты. Об этом сообщает «Российская газета».

Если раньше в советском общепите был всего один «рыбный день» в неделю, то теперь подход гораздо разнообразнее. Документ, утвержденный главой Роспотребнадзора Анной Поповой, рекомендует включать вторые рыбные блюда в меню минимум раз в неделю, а еще лучше - два раза. Дошкольникам советуют давать рыбу хотя бы 1-2 раза в неделю в виде суфле, кнелей или паровых котлет, а блюда с водорослями - раз в две недели. Для школьников возможности шире и меню разнообразнее: им можно предлагать уже и жирные сорта рыбы, и слабосоленую семгу с форелью, а водоросли - уже не реже двух раз в неделю.

Рекомендации разработаны совместно с ведущими научными институтами, включая ФИЦ питания и биотехнологии и ВНИРО. Их цель - повысить биологическую ценность детского рациона, насытить его витаминами, омега-3 кислотами и йодом. Особенно это актуально для регионов с йододефицитом.

Документ также содержит строгие требования к качеству: для детского питания советуют использовать промышленные полуфабрикаты с содержанием рыбы не менее 80%, отдавать предпочтение варке, тушению и запеканию. А вот имитированная продукция, например, крабовые палочки из минтая, не рекомендуется.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.