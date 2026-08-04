На Камчатке за кражу осудят мужчину, скрывавшегося 20 лет в другой стране Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке перед судом предстанет 59-летний мужчина, который почти 20 лет скрывался от следствия в Азербайджане. Его задержали в московском аэропорту в 2026 году. Теперь уголовное дело направлено в суд. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Все началось с того, что в дежурную часть Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель морской организации с заявлением о краже промыслового вооружения с судна, стоявшего на пирсе в Морском порту. Ночью обвиняемый вместе с тремя подельниками разбил стекло двери, ведущей в хранилище, и похитил ярусную хребтину - 40 бухт, поводец - 5 тысяч штук и буйреп - 20 бухт. Все имущество общей стоимостью более 550 тысяч рублей вывезли на арендованной машине и позже продали.

В ходе расследования главный фигурант уехал в Азербайджан и был объявлен в розыск. Его подельников уже осудили, а самого беглеца задержали сотрудники пограничной службы в аэропорту Москвы только спустя 20 лет. Теперь уголовное дело, заведенное следственным отделом Камчатского ЛО МВД России на транспорте за кражу в крупном размере, передано в суд.

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